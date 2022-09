Ethereum : pourquoi les mineurs se plaignent (déjà) de The Merge ?

L’argument du passage du Proof Of Work à la preuve de staking nous a été vendu comme une révolution écologique, Vitalik Butelin confirmant lui-même que la consommation d'électricité mondiale va baisser de 0,2 % après le lancement de The Merge. Passé l’effet d’annonce, la blockchain Ethereum n’est pas plus rapide, et certainement pas moins coûteuse à faire fonctionner.