Suite à The Merge, la valeur de l'Ethereum plonge

Les crypto-monnaies sont toujours plus pointées du doigt pour leur consommation d'énergie et plus largement pour leur bilan carbone. Le succès de « The Merge », la transition faisant passer la deuxième crypto-monnaie mondiale du procédé Proof-of-Work (PoW) au Proof-of-Stake (PoS), a cependant été préalablement redoutée par les investisseurs et autres détenteurs d'ethers. Même si elle est préparée de manière progressive depuis 2014, rien ne garantissait une réussite. De fait, comme toujours en cas d'incertitude, le marché a réagi de manière négative, avec un ETH perdant près de 17 % de sa valeur entre les 11 et 16 septembre 2022 à 10 h.