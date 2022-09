Ethereum : pourquoi The Merge est une révolution verte pour la crypto

La fin de la preuve de travail ouvrira donc une ère d'un Ethereum à la fois plus respectueux de l'environnement et plus durable, puisqu'il ne sera plus nécessaire d'utiliser une énergie folle pour miner des blocs. Le passage au Proof of Stake devrait en effet réduire la consommation d'énergie d'Ethereum de 99 %, selon les responsables de la chaîne de blocs.