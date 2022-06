Crypto-monnaies : comment générer des revenus passifs ?

Le PoS consiste donc à mettre en séquestre tout ou partie de ses crypto-monnaies afin de participer au processus de validation des blocs du réseau blockchain. Ainsi, alors que sur les blockchains utilisant un consensus Proof of Work ce sont les mineurs disposant des plus grandes puissances de calcul qui perçoivent les récompenses, sur les blockchains utilisant un consens Proof of Stake ce sont les utilisateurs mettant le plus de crypto-actifs en séquestre (proposant les« “stakes » les plus importants) qui les perçoivent.