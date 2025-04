SwissBorg est une plateforme qui joue d'abord sur une expérience utilisateur extrêmement simple. L'application affiche toutes les informations utiles dès l'ouverture, et ne compte guère que quelques entrées dans le menu du bas, permettant d'accéder à l'ensemble des fonctions. Nous avons pu apprécier à quel point la navigation est très intuitive, et comment on peut très facilement découvrir les différentes options d'investissement, avec par ailleurs de nombreuses informations techniques intégrées aux pages de cryptomonnaies offrant la possibilité d'approfondir assez facilement lorsque l'on réfléchit à une transaction.

De même, les outils plus avancés sont aussi très simples à utiliser, étant tous rassemblés au sein de la même page « Investir ». Autant dire que SwissBorg nous apparaît comme une solution idéale pour un jeune investisseur qui souhaite découvrir la crypto et devenir familier d'un certain nombre d'outils.

Par contre, les investisseurs qui sont déjà bien installés dans la cryptomonnaie, et qui ont une tendance à effectuer de nombreuses opérations, pourraient ne pas trouver SwissBorg à leur goût au vu des frais beaucoup plus élevés pratiqués par rapport à d'autres grandes plateformes. Si vous faites partie de cette catégorie d'investisseur, Clubic ne vous conseillerait pas de passer par la plateforme suisse. Si, au contraire, vous passez peu d'ordres, et avez pour ambition d'acquérir des cryptos sur le long terme, SwissBorg apparaît dans ce cas plus intéressant.

Les crypto-actifs sont des produits d'investissement hautement volatils. Ils ne sont pas régulés par un cadre réglementaire européen. Ce produit fait encourir des risques de perte en capital.