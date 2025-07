Bunq est une banque en ligne engagée, très éthique et écoresponsable. Elle a l'intérêt de proposer des comptes pour tous les membres de la famille, même les professionnels, sans devoir débourser des milles et des cent. Mais l'un de ses points forts est sans doute l'absence de frais à l'étranger, c'est pour cette raison qu'elle fait partie des banques mobiles les plus populaires auprès des globe-trotters et digital nomades.

Elle met un point d'honneur à être accessible, personnalisée et utile. Bunq propose toujours des services et fonctionnalités dans le but de réduire vos émissions de CO2 et d'éduquer à une finance plus verte. Et ce, même pour les personnes de moins de 18 ans !

Malgré l'absence d'une offre bancaire 100 % gratuite et la possibilité de contracter un crédit, elle saura satisfaire un grand nombre de personnes. D'autant plus si vous êtes en quête de dépenser de manière plus responsable et éthique.