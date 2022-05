Cryptoqueen : découvrez l'histoire de cette arnaqueuse crypto recherchée par Europol

Cependant, son frère Konstantin Ignatov et son compère Sebastian Greenwood ont été arrêtés sur des suspicions de fraude dans le cadre de OneCoin. Car cette arnaque est avant tout une histoire de famille, les organisateurs de OneCoin disposant d’alliés puissants dans la mafia bulgare et européenne, et c’est peut être la raison pour laquelle le procès de Konstantin se voit constamment reporté depuis 2019. Il risque plus de 90 ans de prison pour avoir volé 4 milliards de dollars et détourné 400 millions de dollars du fisc américain.