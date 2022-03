Déjà plus de 30 millions d'utilisateurs pour le crypto wallet MetaMask

« Une majorité de notre base d’utilisateurs se sert de MetaMask pour miner et collecter des NFT , rejoindre des DAO et participer à des protocoles DeFi », explique ConsenSys, entreprise derrière le crypto-wallet. Parmi les marchés les plus actifs de la marque : les États-Unis, les Philippines, le Brésil, l’Allemagne et le Nigeria. Un succès que Joe Lubin P.-D.G de la société, explique par la « décentralisation progressive » de MetaMask, qui s’affaire actuellement à améliorer la sécurité de ses services et son interface, mais pas que.