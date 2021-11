Tarantino créé des NFT Pulp Fiction, Miramax le poursuit en justice

Le statut juridique des tokens non fongibles a de quoi faire s’arracher les cheveux à une nouvelle génération d’avocats. En théorie, une personne acquérant un NFT - souvent au prix fort - a le droit de s’en servir de la façon dont elle le souhaite. Mais on se demande encore qui a le droit de créer un NFT, et sur quel fondement juridique.