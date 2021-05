Fox va créer un studio NFT pour promouvoir la nouvelle série du créateur de Rick and Morty

Justin Roiland, l’autre co-créateur de Rick and Morty, a déjà tiré profit du récent engouement pour les NFT.

La plateforme Nifty Gateway avait placé aux enchères une collection d’œuvres d’art numériques en référence à la célèbre série. La collection intitulée The Best I Could Do comprenait plus d’une douzaine de pièces. Cette première incursion dans l'écosystème des NFT avait été un succès avec une vente totale s’élevant à 1,65 million de dollars. Une partie des recettes avait été versée à des organisations pour aider les sans-abri de Los Angeles.