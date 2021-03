Le géant du e-commerce Rakuten accepte désormais les paiements en crypto-monnaies

Rakuten (anciennement PriceMinister en France) a annoncé que ses clients peuvent désormais convertir des crypto-monnaies contre la monnaie électronique de la société, le Rakuten Cash.

Le Rakuten Cash permet d’utiliser et de payer divers services fournis par le groupe Rakuten, tels que le service de paiement mobile Rakuten Pay et le service de cash-back Rakuten Point Card sur la plateforme de e-commerce.

L’application mobile Rakuten Pay permet, par exemple, de régler ses achats au sein des 3 000 McDonald’s et 21 000 supermarchés 7-Eleven du Japon. Quant à la plateforme de e-commerce, celle-ci compte des millions d’utilisateurs quotidiens et des milliers de vendeurs en ligne.

Le communiqué de presse indique également que le montant minimum est fixé à 1 000 yens (7,78 euros) et un plafond unique s'élève à environ

100 000 yens (778 euros) par mois. Les chargements peuvent être effectués 24 heures sur 24 via l’application Rakuten Pay et le portefeuille de crypto-monnaie de la société.