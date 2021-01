L’application Maps.me, forte de 140 millions d’utilisateurs, lance sa crypto-monnaie

La crypto-monnaie MAPS sera à la fois un token d’utilité et de gouvernance. En effet, les détenteurs de MAPS pourront bénéficier de réductions et d’offres exclusives chez les partenaires de l’application. De plus, les commerces référencés pourront utiliser des tokens MAPS pour se mettre en avant et obtenir une meilleure position dans les résultats de recherches.

MAPS est également un « token gouvernance », puisque les décisions importantes seront prises par les détenteurs de tokens basé sur un modèle simple : 1 MAPS = 1 vote.

Sam Bankman-Fried, fondateur de l’exchange FTX, a déclaré : « Maps.me a le potentiel de favoriser l'adoption grand public des crypto-monnaies et de la finance décentralisé (DeFi) ».

Selon le communiqué, plus de 58 % des 140 millions d’utilisateurs de Maps.me viennent du continent européen et plus de 70 % ont entre 18 et 40 ans.