SaTT, un projet blockchain français, lève 3 millions d’euros en crypto-monnaies en 2 semaines

Le projet français ambitionne de rémunérer les créateurs de contenu publicitaire à leur juste valeur. La technologie blockchain peut permettre d’automatiser ce processus.

Autrement dit, le projet SaTT souhaite monétiser l’engagement et l’audience sur les réseaux sociaux. Le SaTT va permettre aux influenceurs de monétiser leur contenu et de percevoir des récompenses automatiquement. Ces récompenses sont basées sur les performances (likes, partages, commentaires) du contenu lui-même et sont versées sous forme de tokens SaTT.

Le token SaTT sera également ajouté fin septembre à une plateforme d’échange. Il est donc probable que le projet bénéficie d’une visibilité accrue.

Le token est lancé par la société Atayen, spécialisée dans le marketing sur les réseaux sociaux. L’entreprise compte déjà des clients tels que Netflix, ainsi qu’une base d’un million d’utilisateurs.