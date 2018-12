69 % des salariés utilisent l’ordinateur du bureau pour des raisons personnelles

La cybersécurité au cœur de 2018

L'utilisation personnelle : des risques pour les entreprises

Mimecast, spécialiste en sécurité informatique, a interrogé 1 000 salariés du tertiaire afin dedes habitudes de ceux-ci avec l'outil informatique qui leur est fourni. Et comme nous allons le voir, la frontière entre pro et perso est de plus en plus poreuse.2018 a été une année particulièrement marquée par des. On peut citer TimeHop Facebook ou plus récemment British Airways et Quora . Aussi, la question de la cybersécurité est plus importante que jamais pour les entreprises.Pourtant,. Car si 45 % des entreprises américaines disposent d'une formation obligatoire en cybersécurité, 10 % seulement en proposent aux intéressés. Enfin, seules 4 % des entreprises optent pour une formation continue et mensuelle de leurs salariés sur la question.Des chiffres à mettre en parallèle avec ceux de l'utilisation des terminaux professionnels pour faire autre chose que son travail. Selon Mimecast,utilisent l'ordinateur pour des raisons personnelles. Effectuer des achats, se connecter à des réseaux sociaux ou ouvrir des pièces jointes sur une boîte mail non-sécurisée... Autant d'actions qui peuvent entrouvrir des portes à des pirates pour s'introduire dans le système des entreprises. Pire : 28 % des sondés utilisent l'ordinateur du bureau pour naviguerpendant au moins une heure par jour. Un chiffre qui atteint même 40 % chez les 18-24 ans.Une méconnaissance frappante des risques encourus, qui concerne près d'un salarié sur quatre selon Mimecast.