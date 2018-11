Microsoft sort un patch contre une faille zero-day largement exploitée

Une faille activement exploitée

Une autre faille zero-day pas encore corrigée

Source : ZDNet

Le 13 novembre 2018, c'était le premier mardi du mois. Et le premier mardi du mois, c'est... le jour du Patch Tuesday, le moment où Microsoft dévoile ses derniers patchs de sécurité pour ses logiciels. Dans cette dernière édition, la firme a notamment corrigé une, révélée par les chercheurs de Kaspersky Lab, société spécialisée en sécurité informatique.La faille identifiée concernait le fichieret pouvait permettre à des utilisateurs malveillants de s'en servir poursur des systèmes Windows 7 32 bits. Mais pour cela, d'après Microsoft, encore fallait-il pouvoir installer un malware sur les machines ciblées. Une difficulté qui n'a pas effrayé les pirates, puisque, d'après les équipes de Kaspersky Lab, la vulnérabilité aurait été. On parle alors d'(APT).Cette annonce intervient après la correction d'une autre faille zero-day, réalisée dans le Patch Tuesday d'octobre. Cette dernière était relative à...et avait été repérée par... Kaspersky Lab.En revanche, il semble que Microsoft n'a, touchant Windows Data Sharing Service (). Révélée il y a quelques semaines, elle peut permettre à un tiers de récupérer les données d'un disque SSD, en contournant le cryptage de données de BitLocker, et ce, sans aucun mot de passe nécessaire.Microsoft a tout de même livré quelques conseils à ses utilisateurs, leur indiquant comment configurer BitLocker pour rester protégés. En attendant le futur patch de sécurité, qui devrait apparaître le premier mardi du mois de décembre.