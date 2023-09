Désinstallez d'urgence ces applications qui en veulent à vos comptes Signal et Telegram

Ces applications qui permettent la diffusion du code de BadBazaar sont notamment Signal Plus Messenger et FlyGram. En imitant les applications réelles (Signal et Telegram), elles trompent les utilisateurs qui les téléchargent et peuvent ainsi exfiltrer des données importantes : code PIN pour Signal et historique des discussions, si les victimes ont activé la fonction de synchronisation avec le cloud sur l'application piégée.