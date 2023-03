Windows, Android : attention à ces fausses apps WhatsApp et Telegram, elles sont malveillantes

Pour le moment, il semblerait que les hackers ciblent davantage les utilisateurs Telegram et WhatsApp parlant le chinois, en maximisant leur potentiel du fait que les deux messageries instantanées sont interdites dans l'empire du Milieu depuis 2015 et 2017 respectivement. Ce qui pousse les utilisateurs à accéder à ces applications par tous les moyens possibles et les font plus facilement tomber dans le piège tendu par les pirates.