Une énorme opération de piratage s'abat sur les armées du Chili, du Mexique, du Salvador, du Pérou et de Colombie

Au grand dam des hacktivistes, c'est cette dernière information qui a occupé la majeure partie de l'espace médiatique depuis qu'ils ont transmis leurs informations à de nombreux journalistes du continent. Pourtant, des mails et des documents officiels établissent selon certains la preuve de la corruption d'officiels et de policiers dans tous les pays visés. Car la fuite, en effet, n'est pas limitée au Mexique, comme l'a reconnu Lopez Abrador dans une conférence de presse. Selon lui, les armées chiliennes, salvadoriennes, colombiennes et péruviennes ont également été touchées. Pendant cette adresse, il a assuré ne pas être inquiet, expliquant que « celui qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre ».