Protéger les messageries électroniques des professionnels, une priorité : entretien avec la pépite Mailinblack

C'est l'aboutissement de 15 ans de travail. L'entreprise a été lauréate, plus tôt cette année, du Grand Défi Cybersécurité annoncé par Emmanuel Macron, destiné à faire rayonner la cybersécurité française. Cette annonce nous permet aujourd'hui de légitimer et crédibiliser le travail que nous faisons depuis des années sur le sol français pour les sociétés et les organisations françaises. C'est aussi une bonne nouvelle dans le sens où ça nous permet de percevoir une subvention étatique, qui va nous aider à continuer d'innover et de proposer des solutions de cybersécurité plus poussées.