Crypto-wallet : MetaMask annonce 21 millions d'utilisateurs actifs mensuels

La compétition des portefeuilles cryptos est une affaire plus ou moins récente, et c’est MetaMask qui vient de dépasser la barre des 20 millions d’utilisateurs, selon Jacob Cantele, porte-parole de ConsenSys. Des chiffres impressionnants lorsque l’on sait que le logiciel ne comptait que 5 millions d’utilisateurs en Avril 2021. Avec cette extension, vous pouvez stocker, échanger et vendre vos jetons et coins d’Ethereum . L’accent est mis sur la sécurité, et MetaMask n’a encore jamais connu de fuite de données ni de vol de portefeuilles à ce jour.