Matrix Resurrections affiche son casting

À à peine plus d'un mois de sa sortie, Matrix Resurrections se rappelle à notre bon souvenir avec cette nouvelle affiche qui met en avant une partie du casting.

On retrouve bien évidemment Néo et Trinity mais également une nouvelle version de Morpheus à laquelle Yahya Abdul-Mateen II prêtera ses traits. On peut apercevoir également tout à droite un nouveau personnage, Bugs, interprété par Jessica Henwick. Le dernier protagoniste présenté sur l'affiche n'a pas encore été présenté officiellement par le marketing.