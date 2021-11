Spider-Man : No Way Home dévoile enfin son trailer final

Annoncé par le réalisateur Jon Watts comme l' « Avengers: Endgame » de la désormais trilogie consacrée au Tisseur, Spider-Man : No Way Home convoquera de nombreux méchants des deux sagas précédentes.

On avait déjà vu le Dr Octopus et ces nouvelles images nous dévoilent quant à elles le retour d'Electro, de l'Homme Sable, mais aussi du Lézard et du Bouffon Vert que devront affronter Peter Parker et Dr Strange.

La tonalité du film semble en effet plus sombre que les deux premiers opus et le film, d'une durée proche des 2 heures 40, devrait être chargé en affrontements homériques et pourrait également marquer la dernière apparition de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe si Sony et Disney ne concluent pas un nouvel accord.

Ce nouveau trailer, qui en dévoile beaucoup sur l'intrigue du film, ne confirme pas toutefois un retour des Spider-Man interprétés par Tobey Maguire et Andrew Garfield. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous en salles dès le 15 décembre prochain.