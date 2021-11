Universal Music se lance dans les NFT et crée un "groupe virtuel" composé de quatre singes

L’achat de tokens non fongibles est un monde merveilleux où tout peut arriver, notamment la création d’un groupe de singes virtuels nommé Kingship, qui n’a pour l’instant jamais joué une seule note de musique. Derrière le concept, un coup marketing du géant du disque Universal Music, qui sent l’opportunité commerciale derrière l’engouement pour les NFT et les débuts du metaverse .