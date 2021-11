Les comptes Gmail massivement utilisés pour les attaques de reconnaissance dans les campagnes de phishing

D'après les chercheurs de l'entreprise, 91 % des mails envoyés dans le cadre d'attaques de reconnaissance l'étaient à partir d'une adresse Gmail. Cette popularité peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Déjà, Gmail est un service réputé et perçu comme sûr, aussi bien par les utilisateurs que par les logiciels de sécurité, ce qui a comme double effet de mettre les victimes en confiance et d'échapper à la détection. Mais surtout, en plus de rendre la création d'une adresse mail avec un pseudonyme aisée, Gmail possède une fonctionnalité qui permet de savoir quand un mail a été lu.