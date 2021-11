One Piece : le casting de la série Netflix annoncé

Les adaptations de mangas ou de séries animées peinent à convaincre, mais Netflix saute à pieds joints dans filon. Entre Cowboy Bebop ou Avatar : Le Dernier Maître de l’Air , la plateforme de streaming prend goût à transformer des œuvres dessinées en live-action. En janvier 2020, elle annonçait une série One Piece dans le même format, confiée à Steven Maeda (Lost, The X-Files). Un an et demi plus tard, l’entreprise américaine a trouvé ses cinq acteurs principaux.