Critique The Last Kingdom : bien plus qu'une simple rivale de Vikings

9

Au moment de la lancer, je pensais ne trouver en The Last Kingdom qu'une redite de Vikings. Quelques saisons et années plus tard, je confirme que je m'étais trompé. Peut-être moins épique et grandiloquente, mais plus intimiste, réaliste et passionnante, sans temps mort, The Last Kingdom pourrait bien me marquer encore plus que Vikings. À condition cependant que sa conclusion se montre, elle, à la hauteur du chemin parcouru.