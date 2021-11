Adobe Max 2021 : encore plus de Cloud pour les créatifs

La synergie entre Adobe et Google est elle aussi améliorée pour que Chrome exploite au mieux les webservices de l’éditeur de création numérique. En plus du Creative Cloud contenant les fichiers importés des logiciels, l’éditeur lance Canvas, une sorte de gigantesque Google Drive dédié aux créatifs et accessible depuis un navigateur Web.

Avec Canvas, il est possible de créer des équipes, des projets et de partager les créations de chacun. Tous les membres d’une même équipe peuvent commenter, ajouter et modifier des fichiers (PSD, AI…) mais également des bibliothèques de couleurs ou des liens hypertextes, en temps réel. Il est même possible contacter (en audio ou vidéo) un collaborateur. L'outil se veut ainsi plus proche des attentes des créatifs que les outils collaboratifs classiques comme Slack ou Microsoft Teams .