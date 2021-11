Samsung Odyssey G5 : l'excellent écran PC gamer incurvé chute de prix !

La semaine dernière nous avions eu une belle promotion sur le Samsung Odyssey G7 , et cette fois c'est le modèle G5 qui voit son prix réduit. Plus abordable mais tout aussi impressionnant que son aîné, le G5 est en baisse sur Amazon avec un tarif qui passe de 299€ à 259€.

Une belle promotion de 40€ qui permet de se faire plaisir sur l'un des plus bels écrans du marché. Qui plus est éligible à la livraison gratuite, que vous soyez membre Prime ou non.