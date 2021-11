Pourquoi les iPhone japonais ne pouvaient pas prendre de photos silencieusement jusqu'à iOS 15?

Ah, le Japon, ce pays aux mille et une curiosités ne cessera de nous surprendre. Saviez-vous que là-bas un accord tacite entre les opérateurs existait pour prévenir l'usage de l'appareil photo des smartphones pour des desseins pervers ? Pour faire simple, depuis 2001 tous les téléphones vendus sur le sol nippon doivent émettre un son lors de la prise d'une photo ou vidéo, et ce, dans le but de prévenir les abus dans un pays où le voyeurisme, en particulier dans les transports en commun, est bien plus répandu qu'ailleurs.