LOL : l'humoriste Blanche Gardin dévoile l'incroyable montant proposé par Amazon pour 8 heures de tournage

Voilà deux ans que la plateforme Prime Video d'Amazon permet à ses abonnés de profiter de l'émission LOL : Qui rit sort animée par Philippe Lacheau et dont le principe est d'inviter dix comédiens ou humoristes durant six heures dans un loft, et de faire rire les autres, mais de ne jamais rire soi-même.

Au total, trois saisons ont été diffusées, avec des participants toujours plus prestigieux comme Kyan Khojandi, Tarek Boudali, Gérard Darmon, Éric et Ramzy, et plus récemment Pierre Niney, Laura Felpin, Jonathan Cohen, François Damiens, Virginie Efira et Paul Mirabel.