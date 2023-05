Un nouveau MMO dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça vous dit ?

Tel Sauron après sa défaite face à l'alliance des Hommes et des Elfes, le projet d'un MMO dans le fascinant univers de Tolkien chapeauté par Amazon Games renaît de ses cendres. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'entité dans un communiqué, cité en source ci-dessous.

Ce nouveau RPG massivement multijoueur prévu sur PC et consoles (probablement PS5 et Xbox Series X|S) est actuellement dans les premières phases de production dans les forges de la branche Amazon Games à qui l'on doit déjà New World. De ce fait, nous n'avons pas beaucoup d'informations à nous mettre sous la dent.