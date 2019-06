Airbnb lance Airbnb Luxe : c'est beau ! Mais c'est cher... Mais c'est beau ! Mais c'est cher...

© Airbnb

Airbnb Luxe : « Un accès à des logements uniques et spectaculaires »

Plus qu'un logement haut de gamme, le souhait de vivre une expérience unique

Actuellement, plus desont recensées sur la plateforme. Les réservations de ces logements ontdans le monde entier.Airbnb a observé les différents types de réservation effectués l'année passée : il en ressort une augmentation de 60 % des réservations de nuit dans des logements exceptionnels, au tarif minimum de 1 000 $ la nuit.La plateforme souhaite maintenant répondre à cette nouvelle demande, en proposant à ses utilisateurs, «».Avec ce nouveau type d'expérience, Airbnb souhaite proposer des voyages et. Ainsi, pour toute réservation Airbnb Luxe, un organisateur de voyage vous sera dédié et veillera attentivement à ce que votre séjour corresponde au mieux à vos attentes. Cet organisateur aura plusieurs cordes à son arc : de la réservation et l'arrivée dans le logement, à l'organisation d'activité, en passant par des services de garde d'enfants ou ceux d'un coach sportif pour des entraînements personnalisés.À en croire Airbnb, ce n'est pas le luxe qui est recherché par les clients Airbnb, mais bel et bien unePour fournir cela à ses clients, Airbnb compte s'appuyer sur, une société acquise en 2017. Grâce à son expert du voyage sur-mesure, Airbnb Luxe va donc pouvoir trier les logements et sélectionner ceux qui feront partie de sa gamme luxe en les jugeant sur plus de 300 critères. Ces derniers concerneront le design, les équipements, les matériaux utilisés ou encore les finitions apportées au logement.Airbnb Luxe laisse néanmoins à désirer sur un point : on aurait pu espérer que le ménage soit d'office compris dans le prix du séjour, mais. Il n'est inclus que dans certains logements.