Airbnb lance "Airbnb Adventures", des séjours organisés aux côtés d'experts locaux

Camping, exploration et voyage culinaire

Un tour du monde de 80 jours au programme

Source : Techcrunch

Depuis son lancement en 2008,a multiplié les projets de grande envergure tout en élargissant ses activités autrefois cantonnées à une plateforme de location de logements. Le tourisme - en campagne, par exemple - fait logiquement partie de ses domaines d'expertise. Et son dernier projet baptisé, que le groupe présente dans un communiqué de presse officiel, s'inscrit parfaitement dans sa stratégie.Airbnb Adventures repose sur des séjours de plusieurs jours effectués. L'objectif étant de s'immerger dans une culture locale ou de découvrir des paysages insoupçonnés grâce aux connaissances et à l'expertise des accompagnateurs, tout en respectant les normes de sécurité et de qualité, affirme la firme d'outre-Atlantique.Cantonnées à des groupes de, les offres proposées se veulent variées : du voyage culinaire sur les îles Galapagos (six jours) à l'exploration des merveilles naturelles d'Oman (cinq jours) en passant par du camping sur des falaises du Colorado (deux jours), il y en aura clairement pour tout le monde. Des voyages axés sur la musique, l'agriculture ou encore les animaux sont également de mise, et dont le prix médian par client, pour une aventure de trois jours, tutoie les 588 dollars.Outre les 200 séjours proposés, Airbnb fête le lancement de Airbnb Adventures avec(ouverture des tickets le 20 juin) réservé à un nombre de personnes restreint : l'occasion pour elles de parcourir six continents, dix-huit pays, deux océans et cinq mers, au travers de huit modes de transport, dont une montgolfière. Le tout pour. Le départ s'effectuera de Londres le 1er septembre 2019.