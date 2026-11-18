Le 152e régiment d'infanterie fabrique désormais ses propres drones et s'est doté d'une section dédiée. Mise à l’épreuve fin juin au camp de Mourmelon, elle illustre la mue de l’armée de Terre face aux nouvelles menaces.
Dans le dernier numéro d'Esprit défense, un magazine du ministère des Armées paru le 16 novembre 2026, une partie est consacrée au fameux 152e régiment d'infanterie, qui dispose désormais de sa propre section drone. Le ministère revient sur ses débuts au camp de Mourmelon, cette année. Le magazine des Armées revient sur un camp d'expérimentation mené en juin et juillet derniers, destiné à valider la transformation engagée par le régiment trois ans plus tôt. Des drones, radars, missiles et industriels étaient réunis, avec l'ambition de mettre l'innovation au service de la victoire.
Ce régiment de l’armée de Terre fabrique désormais ses propres drones
Alors que certains pays « s'engagent sur la voie de la domination », selon les mots du magazine, les unités opérationnelles musclent leur outil de défense, et le 152e RI ne fait pas exception Sa vedette est la Section drone régimentaire (SDR), inaugurée quelques jours avant la manœuvre du 25 juin. Chez les Diables rouges, surnom du 152e RI, elle assure la reconnaissance et la frappe à longue portée. Et tout est allé vite, au régiment comme dans le reste de l'armée de Terre. « Le régiment a acquis son premier drone en 2019. Aujourd'hui, il en fabrique », résume le lieutenant-colonel Benoît, son chef opérations. Le reportage montre aussi des drones FPV, pilotés en immersion totale grâce à une caméra haute définition couplée aux lunettes de l'opérateur, utiles pour la reconnaissance avancée mais aussi pour neutraliser un objectif.
Ce jeudi-là, la compagnie d'appui a une mission. Elle doit arrêter une progression ennemie, à deux kilomètres seulement de la ligne adverse. Le drone du soldat de première classe Landry décolle, et en quelques secondes, un blindé est neutralisé. L'explosif est fictif, exercice oblige, mais le système qui l'emporte a bien été conçu par les dronistes du régiment, une trouvaille maison encouragée par la cellule dédiée à l'innovation. « Notre métier évolue avec son temps », savoure le soldat, qui trouve « exaltant » de participer à ce changement.
Mais il n'est pas question pour autant de tout miser sur la machine. « Le drone seul ne suffit pas pour vaincre », prévient le lieutenant-colonel Benoît. Selon lui, l'engin s'inscrit dans un système de combat global qu'il reste à définir et à ériger en doctrine. Et le matériel ne fait pas le soldat. « L'intégration technologique ne se limite pas à une question d'équipement », insiste l'officier. Il faut former, entraîner, sans sacrifier les savoir-faire fondamentaux du fantassin.
Guerre électronique : quand le radar voit venir l'ennemi
Avant de frapper, vous serez d'accord avec nous pour dire qu'il faut voir. Pour la section de reconnaissance et de guerre électronique (SRGE), l'exercice est lui aussi celui des premières fois. Elle teste le radar à impulsion Murin, doté d'une fonction d'aide au tir, qui détecte une compagnie adverse sur engins blindés à trois kilomètres. Elle teste aussi Vénus, l'interface de pilotage du radar, qui affiche et transmet les informations en temps réel. « Je vois tout », s'exclame le sergent Aymeric, chef de groupe. D'après lui, l'outil estime le type, l'allure et le nombre d'engins, et il « prédit leur déplacement ».
Il faut encore confirmer. Alors, le chef de section fait appel au système Esus, encore en expérimentation, situé à 500 mètres du groupe, qui détecte et sectorise les ondes militaires. Le renseignement est validé, l'ordre de frappe part vers la SDR, c'est la frappe de Landry. Son équipe a tout juste le temps de se replier qu'Esus signale une nouvelle menace, un véhicule de combat d'infanterie armé d'un canon. Un drone Parrot Anafi s'élance d'un abri pour le reconnaître, puis un binôme met en place un missile moyenne portée (MMP). Le missile antichar fait mouche, sous l'œil de tireurs d'élite quasi invisibles, prêts à riposter.
Rien de tout cela ne s'est fait en vase clos. La SRGE a été formée par le 54e régiment de transmissions et la 785e compagnie de guerre électronique, deux spécialistes de la guerre des ondes. Le régiment travaille avec des industriels, notamment Thales, Airbus et Procomm. Certains étaient présents sur le camp pour former les fantassins et récolter leurs retours en temps réel, afin d'ajuster si besoin les équipements. Le général Maxime Do Tran, qui commande la 7e brigade blindée, estime que les armes des premières phases de la guerre moderne, comme les drones, seront sans doute les plus technologiques, et celles des dernières phases relèveront du combat rapproché. Comme il le dit si bien, « la guerre allie innovation et rusticité. »