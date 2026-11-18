Alors que certains pays « s'engagent sur la voie de la domination », selon les mots du magazine, les unités opérationnelles musclent leur outil de défense, et le 152e RI ne fait pas exception Sa vedette est la Section drone régimentaire (SDR), inaugurée quelques jours avant la manœuvre du 25 juin. Chez les Diables rouges, surnom du 152e RI, elle assure la reconnaissance et la frappe à longue portée. Et tout est allé vite, au régiment comme dans le reste de l'armée de Terre. « Le régiment a acquis son premier drone en 2019. Aujourd'hui, il en fabrique », résume le lieutenant-colonel Benoît, son chef opérations. Le reportage montre aussi des drones FPV, pilotés en immersion totale grâce à une caméra haute définition couplée aux lunettes de l'opérateur, utiles pour la reconnaissance avancée mais aussi pour neutraliser un objectif.