Le mémo signé par Pete Hegseth le même jour est plus sobre, puisqu'aucun de ces noms n'y figure. Le texte charge Emil Michael, directeur technique du ministère que Washington appelle désormais le « département de la Guerre », de lancer l'étude sur 120 jours, soit quatre mois, en s'appuyant sur des experts extérieurs au Pentagone. Il brandit les opérations Midnight Hammer, Absolute Resolve et Epic Fury comme vitrines du savoir-faire américain, tout en prévenant que cette avance ne doit pas être tenue pour acquise. L'idée est donc de cartographier l'évolution de la guerre, de repérer les failles de l'arsenal, puis de proposer des technologies à développer, tester et déployer. L'ambition est claire : avoir une nette supériorité militaire pour le XXIe siècle et au-delà, dans la droite ligne de la stratégie scientifique et technologique de sécurité nationale 2026.