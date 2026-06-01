Il s’agit du projet phare de Donald Trump : un bouclier antimissile destiné à protéger l’ensemble du territoire américain contre les menaces balistiques, hypersoniques et aériennes. Une version XXL du Dôme de Fer israélien, mais à l’échelle d’un continent. Un investissement colossal, le coût estimé de la première phase de déploiement ayant récemment été revu à la hausse, à hauteur de 185 milliards de dollars.