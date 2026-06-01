Les satellites de SpaceX vont surveiller le ciel américain depuis l’espace : le Pentagone vient d’attribuer à Elon Musk un deuxième contrat colossal en une semaine, cette fois pour détecter missiles et aéronefs ennemis. L’entreprise devient le prestataire quasi-unique du Golden Dome.
Il s’agit du projet phare de Donald Trump : un bouclier antimissile destiné à protéger l’ensemble du territoire américain contre les menaces balistiques, hypersoniques et aériennes. Une version XXL du Dôme de Fer israélien, mais à l’échelle d’un continent. Un investissement colossal, le coût estimé de la première phase de déploiement ayant récemment été revu à la hausse, à hauteur de 185 milliards de dollars.
Ce bouclier reposera sur trois piliers : détecter les menaces, transmettre les données et intercepter les cibles. Et c’est précisément sur ces trois fronts que SpaceX s’est imposé ces dernières semaines.
Une nouvelle constellation
Il y a quelques jours, le Pentagone lui attribuait un premier contrat de 2,29 milliards de dollars pour le SDN Backbone, un réseau de satellites en orbite basse chargé de transporter les données militaires à haut débit entre capteurs, systèmes de commandement et intercepteurs.
Mais ce n’est visiblement pas tout, puisque SpaceX vient d’établir un second accord avec la Space Force, cette fois pour 4,16 milliards de dollars, rapporte Bloomberg. Objectif : développer le Space-Based Airborne Moving Target Indicator (SABMTI), une constellation de satellites équipés de capteurs avancés, capables de détecter et de suivre en temps réel des aéronefs et des missiles ennemis depuis l’espace.
Ce contrat a été échafaudé via un mécanisme d’acquisition accélérée qui permet de court-circuiter les lourdeurs administratives habituelles. Et si SpaceX doit déployer une constellation opérationnelle d’ici à 2028, d’autres entreprises pourraient recevoir des contrats similaires dans le cadre de ce programme
L’incontournable SpaceX
Malgré tout, l’entreprise d’Elon Musk constitue à ce jour le seul attributaire annoncé. En l’espace d’une semaine, l'entreprise a décroché pour plus de 6 milliards de dollars de contrats militaires. Sans compter les nombreuses autres initiatives qui la lient au gouvernement américain, à l’instar du réseau Starshield.
Et cela soulève logiquement la question de la dépendance américaine à SpaceX, alors même que la firme devrait entrer en Bourse très prochainement avec une valorisation cible d’au moins 1 800 milliards de dollars. De quoi rassurer les investisseurs : Elon Musk construit progressivement une infrastructure dont les États-Unis ne peuvent plus se passer.
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