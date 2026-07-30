Aux commandes techniques et opérationnelles, on a retrouvé l'armée de l'Air et de l'Espace, via son Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM), chargé de tester les nouveaux équipements avant leur mise en service. À ses côtés, la Direction générale de l'armement (DGA), pilote de l'innovation militaire française, a sollicité deux de ses services : l'Agence de l'innovation de défense (AID), qui finance et accompagne les projets prometteurs, et la Direction de l'ingénierie et de l'expertise, garante de la fiabilité technique des appareils. La Direction de la sécurité des aéronefs de l'État a, elle, veillé à ce que ce premier vol se déroule en toute sécurité. Une mobilisation qui confirme l'ambition française sur ce nouveau terrain.