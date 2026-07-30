Le 24 juillet, l'armée de l'Air et de l'Espace a testé Heliblade, un drone expérimental conçu pour évoluer en très haute altitude, jusqu'à 100 km. Une première étape vers de nouvelles capacités stratégiques françaises.
À mi-chemin entre l'aviation classique et l'orbite des satellites, la très haute altitude, cette fameuse bande comprise entre 20 et 100 km, reste aujourd'hui un territoire largement inexploré par les armées. Mais portée par l'essor du New Space, qui a vu des entreprises privées bousculer les usages traditionnels de l'espace, l'armée de l'Air et de l'Espace a mené un essai discret pour tester Heliblade, un drone expérimental développé par la société X721, née à Dubaï, avec un bureau en France et qui a notamment été fondée par d'anciens ingénieurs d'Airbus et Arianespace. Le vol en question n'a duré que 15 minutes à peine, mais il pourrait bien marquer les prémices d'une nouvelle manière de surveiller le ciel.
Heliblade, le drone français qui veut conquérir la très haute altitude
Avec ses 20 mètres de diamètre, soit à peu près l'envergure d'un petit avion de ligne, et sa silhouette à mi-chemin entre l'hélicoptère et l'avion, Heliblade ne ressemble à rien de connu. Son terrain de jeu, vous l'avez compris, c'est la « très haute altitude », bien plus haute que les avions de ligne mais encore loin de l'orbite des satellites. Un nouvel espace vital que les armées commencent tout juste à explorer.
Pour son baptême de l'air, qui a eu lieu le 24 juillet 2026, il n'était pas question de viser tout de suite les sommets. On était plus à basse altitude, et dans la région bordelaise, hélas meurtrie par les flammes. Le galop d'essai de 15 minutes ne visait qu'un seul objectif : prouver que l'appareil tient l'air sans trembler, se pilote correctement, et que le concept général tient la route avant d'envisager la suite.
Chose importante à savoir, Heliblade est alimenté à l'énergie solaire. Il pourrait un jour rester plusieurs mois en vol, au-delà de 20 km d'altitude, sans avoir à redescendre pour se ravitailler, puisque son carburant se situerait plus haut. Un simple drone deviendrait en quelque sorte un véritable satellite low-cost, capable d'assurer une présence continue, au contraire d'un avion classique.
Les futures missions de renseignement et de sécurité du drone Heliblade
À l'horizon 2030, un appareil comme Heliblade pourrait embarquer des équipements de renseignement ou de télécommunications, au service de missions de défense ou de sécurité. On peut très bien l'imaginer surveiller des feux de forêt depuis les airs, ou rétablir des communications dans une zone frappée par une catastrophe, loin des infrastructures classiques.
Ce vol récompense la stratégie THA des Armées, publiée en juin 2025, qui organise la présence militaire en très haute altitude autour de trois missions clés, qui consistent à repérer une menace (détection), à l'intercepter si besoin, puis à mener des opérations sur place. Heliblade rejoint une famille d'engins baptisés HAPS (High Altitude Pseudo Satellites), qui regroupe aussi bien des ballons stratosphériques que des dirigeables, qui sont autant de solutions pour occuper durablement le ciel, sans passer par un vrai satellite.
Aux commandes techniques et opérationnelles, on a retrouvé l'armée de l'Air et de l'Espace, via son Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM), chargé de tester les nouveaux équipements avant leur mise en service. À ses côtés, la Direction générale de l'armement (DGA), pilote de l'innovation militaire française, a sollicité deux de ses services : l'Agence de l'innovation de défense (AID), qui finance et accompagne les projets prometteurs, et la Direction de l'ingénierie et de l'expertise, garante de la fiabilité technique des appareils. La Direction de la sécurité des aéronefs de l'État a, elle, veillé à ce que ce premier vol se déroule en toute sécurité. Une mobilisation qui confirme l'ambition française sur ce nouveau terrain.