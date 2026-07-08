À bord de la fusée Falcon 9, il y avait un satellite léger de 20 kg, un autre plus imposant de 100 kg, mais malgré cette différence de gabarit, les deux sont sortis des mêmes lignes de production françaises, chez U-Space, une entreprise certifiée AFNOR EN 9100 (l'équivalent d'un label qualité strict, propre à l'aérospatiale, qui garantit un haut niveau d'exigence dans la fabrication). Pour rejoindre l'espace, les deux satellites ont voyagé ensemble à bord de Transporter-17, une mission de SpaceX un peu particulière, car plutôt que d'affréter une fusée entière pour un seul client, plusieurs satellites de tailles et d'origines différentes partageaient le même vol, un peu comme un covoiturage spatial, histoire de réduire les coûts pour tout le monde.