Pour SpaceLocker, l'histoire est belle en tout cas. Créée il y a seulement quatre ans, l'entreprise affiche déjà un bilan solide, avec une première mission en orbite, une quinzaine de contrats signés en France et à l'international (aussi bien avec des entreprises privées que des institutions), pour un total dépassant les 4 millions d'euros. La start-up a la chance de pouvoir s'appuyer sur Thales Alenia Space pour tester ses équipements, et sur Skynopy pour gérer ses communications spatiales, deux noms qui rassurent, dans un secteur où la crédibilité se construit sur le long terme.