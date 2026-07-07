Un satellite nucléaire dans l’espace, ça fait fantasmer. Sauf que la réalité est plus nuancée. Le BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability), conçu par la startup miamienne City Labs, n’est pas propulsé par un réacteur : c’est un CubeSat solaire qui embarque dans sa charge utile une batterie betavoltaïque alimentée au tritium. Premier satellite commercial à avoir obtenu une autorisation de la FAA pour du nucléaire dans l'espace, il a décollé à bord d’une Falcon 9 dans le cadre de la mission Transporter-17. Selon Space, ce vol représente une rupture historique : non dans la puissance de la technologie embarquée, mais dans le verrou réglementaire qu’elle vient de faire sauter.