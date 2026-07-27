En pleine crise des incendies qui ravagent la Gironde et les Landes, Orange et Bouygues Telecom offrent à leurs abonnés sinistrés une grosse enveloppe de données mobiles.
C'est un geste solidaire bienvenu, de la part de Bouygues Telecom et Orange. Alors que des dizaines de milliers d'hectares sont partis en fumée ces derniers jours et que des centaines de milliers de personnes ont été évacuées dans les Landes, où le feu est fixé, et en Gironde où il sévit encore, les deux opérateurs télécoms ont décidé de se ranger du côté des sinistrés. Ce lundi soir, ils ont annoncé des mesures de solidarité avec data offerte, appels et SMS illimités également, sans aucune démarche à effectuer, pour leurs abonnés se trouvant dans les zones touchées par les incendies. On vous détaille ce qui est mis en place.
Incendies en Gironde : une crise qui ne faiblit pas, et qui pousse les opérateurs à la mobilisation
Depuis le 22 juillet, la Gironde et les Landes sont aux prises avec deux incendies majeurs : l'un à Saumos, dans le département girondin, l'autre à Biscarrosse, côté landais. Cinq jours plus tard, le bilan est effroyable, avec environ 42 000 hectares parcourus par les flammes et près de 220 000 personnes évacuées, rien qu'en Gironde. Sur la seule commune du Porge, ravagée, ce sont environ 170 habitations qui ont été touchées par les flammes.
Pour contenir l'incendie, l'État a mis les grands moyens avec 2 500 pompiers, 1 500 militaires et un avion A400M équipé d'une cuve de retardant de 20 000 litres. L'autoroute A63 reste partiellement fermée sur 60 kilomètres, et une partie du prix humain de cette bataille se lit dans les chiffres, puisque plus de 80 sapeurs-pompiers ont déjà été blessés depuis le début de l'épisode. Emmanuel Macron s'est d'ailleurs rendu sur place ce lundi soir pour soutenir les secours, héroïques, et remercier les élus mobilisés.
Il y a eu une bonne nouvelle, puisque la nuit de dimanche à lundi a permis de stabiliser le feu grâce à une météo plus clémente, alors que le front des flammes se situait encore entre 25 et 30 kilomètres de Bordeaux, sans progression du côté ouest de la métropole selon les autorités locales. Mais la vigilance reste de mise, avec sept départements du pourtour méditerranéen placés en alerte orange avec une probable canicule et des zones où le thermomètre dépassera une fois de plus les 40°C, tandis que le Var et la Corse affrontent eux aussi des incendies imprévisibles.
Orange et Bouygues Telecom à la rescousse des sinistrés
Du côté des opérateurs, on se mobile. Orange s'organise sur deux fronts bien distincts. Il y a d'abord le terrain technique pour l'opérateur historique, avec des équipes qui sillonnent les zones sinistrées pour remettre en état les infrastructures fixes et mobiles abîmées par le feu, qu'il s'agisse de poteaux penchés, de câbles arrachés ou d'armoires techniques hors service. Un travail de fourmi, indispensable quand chaque relais compte pour les secours. Il y a ensuite le volet humain, avec des salariés pompiers volontaires libérés de leurs missions pour prêter main-forte, et des SafetyCase tenues prêtes. Ces boîtiers autonomes en énergie savent recréer, quasi instantanément, une bulle Wi-Fi de secours même sans électricité. L'opérateur se tient enfin prêt à intervenir, sur simple sollicitation de la préfecture, pour renforcer les communications d'urgence des SDIS 33 et 40.
Les habitants des zones évacuées voient leur forfait mobile gratuitement et automatiquement gonflé de 200 Go, valables jusqu'au 31 août, avec en prime des appels et SMS illimités en France métropolitaine pour ceux qui n'en disposaient pas encore. On insiste sur le fait que l'activation se fait automatiquement. En théorie, un SMS confirme que c'est fait. Les professionnels bénéficient eux aussi d'un geste, avec une data illimitée sur la même période, pendant qu'un site et une application dédiés permettent à quiconque de signaler un poteau ou un câble abîmé aperçu en chemin.
Bonne nouvelle également pour les abonnés de Bouygues Telecom, qui a en même temps qu'Orange annoncé sur X l'octroi de 200 Go d'Internet supplémentaires pour ses clients gironds et landais concernés, là aussi sans manipulation à prévoir. Une manière, pour les deux opérateurs, de rappeler qu'en pleine catastrophe, garder le réseau allumé peut valoir toutes les data du monde.