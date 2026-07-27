C'est un geste solidaire bienvenu, de la part de Bouygues Telecom et Orange. Alors que des dizaines de milliers d'hectares sont partis en fumée ces derniers jours et que des centaines de milliers de personnes ont été évacuées dans les Landes, où le feu est fixé, et en Gironde où il sévit encore, les deux opérateurs télécoms ont décidé de se ranger du côté des sinistrés. Ce lundi soir, ils ont annoncé des mesures de solidarité avec data offerte, appels et SMS illimités également, sans aucune démarche à effectuer, pour leurs abonnés se trouvant dans les zones touchées par les incendies. On vous détaille ce qui est mis en place.