Le dernier observatoire de l’Agence nationale des fréquences, publié au 1er juillet 2026, dénombre 32 840 sites 4G techniquement en service chez Orange, le total le plus élevé de France. Bouygues Telecom occupe la deuxième position, avec 31 807 sites. Free Mobile en totalise 31 226, et SFR arrive bon dernier avec 30 805.

En 5G, Free Mobile dispose de 23 214 sites techniquement opérationnels, davantage qu’Orange (18 030) et que Bouygues Telecom (18 892). La bande 3,5 GHz forme le cœur de la technologie 5G, car elle concentre l’essentiel du débit et de la capacité disponibles. Orange y conserve une avance, avec 14 310 sites. Bouygues Telecom en compte 11 262, devant Free Mobile (11 209) et SFR (10 751). L’opérateur historique compte aussi 13 454 sites opérationnels en 700 MHz et 3 522 en 2,1 GHz, deux bandes qui servent surtout à étendre la couverture géographique du réseau.

Le 29 juin 2026, une panne a coupé l’accès au mobile et au fixe pour une partie des abonnés Orange et Sosh, pendant plusieurs heures. Un nouvel épisode de dysfonctionnements a touché le réseau le 1er juillet, cette fois sans confirmation officielle sur son étendue exacte.

Orange multiplie les opérations cet été. Depuis le 1er juillet, l'opérateur propose une eSIM gratuite pour tester son réseau sur 26 festivals, une offre limitée à 50 000 utilisateurs jusqu’au 30 septembre. Sur cinq de ces festivals, des espaces gratuits de recharge et de connexion Wi-Fi occupent chacun 50 mètres carrés.