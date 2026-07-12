Chaque été, plus de deux millions de clients supplémentaires sollicitent le réseau mobile d’Orange. Le directeur technique de l’opérateur, Nicolas Drouillet, a présenté le dispositif de renfort prévu avant la saison touristique, entre nouvelles antennes et réaménagements de sites.
C’est la grande transhumance, comme chaque été, celles et ceux qui ont la chance de voyager pendant les vacances se retrouvent souvent tous sur les côtes. Et avec eux, leurs forfaits mobiles. Ce déplacement de datas n’est pas sans conséquences sur la performance du réseau. Nicolas Drouillet dirige la technique d’Orange France. Sur LinkedIn, il a exposé le dispositif mis en place plusieurs mois avant l’été pour éviter toute saturation du réseau mobile et 5G. Plus de deux millions de clients supplémentaires et près de 100 000 visiteurs étrangers rejoignent le réseau d'Orange chaque année à cette période. Le volume de données peut tripler sur le littoral par rapport au printemps.
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Orange installe des antennes temporaires et surveille les sites prioritaires
Les 24 solutions mobiles déployées par Orange couvrent les zones où le trafic grimpe le plus vite pendant l’été. Ces équipements, parfois montés sur des mâts ou des véhicules, renforcent les antennes fixes déjà en place. Les équipes ont aussi mené plus de 200 opérations de réaménagement, destinées à augmenter les capacités des sites existants. Près de 30 nouveaux sites mobiles fonctionnent depuis le début de la saison.
Selon Nicolas Drouillet, sept sites mobiles du littoral sur dix fonctionnent désormais en 5G. Une équipe technique surveille en continu les sites concernés par les flux saisonniers, avec une vigilance accrue sur 500 sites jugés prioritaires. Il a déclaré que « des femmes et des hommes […] veillent pour que le réseau soit au rendez-vous » pour accompagner cette surveillance.
Orange en tête des sites 4G selon l’observatoire de l’ANFR
Le dernier observatoire de l’Agence nationale des fréquences, publié au 1er juillet 2026, dénombre 32 840 sites 4G techniquement en service chez Orange, le total le plus élevé de France. Bouygues Telecom occupe la deuxième position, avec 31 807 sites. Free Mobile en totalise 31 226, et SFR arrive bon dernier avec 30 805.
En 5G, Free Mobile dispose de 23 214 sites techniquement opérationnels, davantage qu’Orange (18 030) et que Bouygues Telecom (18 892). La bande 3,5 GHz forme le cœur de la technologie 5G, car elle concentre l’essentiel du débit et de la capacité disponibles. Orange y conserve une avance, avec 14 310 sites. Bouygues Telecom en compte 11 262, devant Free Mobile (11 209) et SFR (10 751). L’opérateur historique compte aussi 13 454 sites opérationnels en 700 MHz et 3 522 en 2,1 GHz, deux bandes qui servent surtout à étendre la couverture géographique du réseau.
Le 29 juin 2026, une panne a coupé l’accès au mobile et au fixe pour une partie des abonnés Orange et Sosh, pendant plusieurs heures. Un nouvel épisode de dysfonctionnements a touché le réseau le 1er juillet, cette fois sans confirmation officielle sur son étendue exacte.
Orange multiplie les opérations cet été. Depuis le 1er juillet, l'opérateur propose une eSIM gratuite pour tester son réseau sur 26 festivals, une offre limitée à 50 000 utilisateurs jusqu’au 30 septembre. Sur cinq de ces festivals, des espaces gratuits de recharge et de connexion Wi-Fi occupent chacun 50 mètres carrés.