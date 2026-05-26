Cet été, Orange déploie un dispositif réseau 5G sur 26 festivals en France et lance une eSIM gratuite pour tester son réseau mobile sans changer d'opérateur. Des milliers de personnes vont en profiter.
Orange a décidé de chouchouter les mobinautes sur la saison estivale qui approche, en tout cas sur le calendrier, car la chaleur a déjà envahi le territoire. Avec des antennes temporaires, une technologie 5G Massive MIMO, des espaces « Chill & (Re)connect » sur cinq festivals majeurs... et surtout une eSIM gratuite valable jusqu'au 30 septembre, pour tester le réseau Orange en conditions réelles, l'opérateur historique met les petits plats dans les grands. Un cadeau limité à 50 000 chanceux. Premiers arrivés, premiers servis comme on dit.
Orange renforce son réseau mobile sur chaque festival d'été avec une « 5G Massive MIMO »
7 festivaliers sur 10 ont déjà vécu cette scène on essaie d'envoyer une photo, de retrouver ses amis, ou simplement de consulter telle ou telle application, et là, c'est le néant. Pas de signal, ou presque. La raison est toute simple. Pendant un gros rassemblement, des dizaines de milliers de personnes cherchent à se connecter au même endroit, au même moment. Le réseau, saturé, ne suit plus.
Pour absorber les pics de trafic, Orange installe sur chaque festival qu'il couvre des antennes mobiles temporaires, montées sur camions ou sur mâts, en complément des équipements déjà en place. La technologie dite 5G Massive MIMO montre alors toutes ses capacités, car elle permet à l'antenne de gérer un grand nombre de connexions simultanées, sans que la qualité s'effondre, à condition de disposer d'un smartphone compatible 5G.
50 000 eSIM gratuites et des espaces de recharge pour vivre le festival connecté
Cette année, sur cinq festivals (Papillons de Nuit, Garorock, Musilac, les Eurockéennes et We Love Green), Orange a décidé d'installe des espaces « Chill & (Re)connect », de chacun 50 m² en plein cœur du site pour faire une pause, recharger son téléphone à plat et se connecter gratuitement au Wi-Fi. Des conseillers sont sur place pour répondre aux questions, avec des animations et instants gagnants à la clé. Mais attendez, le meilleur arrive.
L'autre nouveauté de cet été, c'est que l'application Orange Hello 5G permet de tester gratuitement le réseau de l'opérateur, même en étant client chez un autre opérateur. Orange fournit gratuitement une eSIM, donc une carte SIM dématérialisée, installée directement sur le smartphone, sans rien changer à son forfait habituel. L'offre est disponible du 1er juillet au 30 septembre 2026, pour 50 000 utilisateurs maximum, sur un téléphone compatible eSIM.