Cette année, sur cinq festivals (Papillons de Nuit, Garorock, Musilac, les Eurockéennes et We Love Green), Orange a décidé d'installe des espaces « Chill & (Re)connect », de chacun 50 m² en plein cœur du site pour faire une pause, recharger son téléphone à plat et se connecter gratuitement au Wi-Fi. Des conseillers sont sur place pour répondre aux questions, avec des animations et instants gagnants à la clé. Mais attendez, le meilleur arrive.