Le cauchemar du festivalier ne se limite pas à la bière tiède ou à la boue jusqu'aux chevilles. Il y a aussi ce smartphone qui affiche du réseau, mais refuse obstinément d'envoyer une vidéo, de charger une appli ou de retrouver un ami perdu dans la foule.

Free souhaite justement s'attaquer à ce point noir des grands rassemblements qui se multiplient aux beaux jours. L'opérateur va donc renforcer son réseau mobile en 4G, 5G et 5G+ (pour les forfaits et appareils compatibles) sur plus d'une vingtaine de festivals et d'événements majeurs de l'été 2026 en France métropolitaine. Le but est d'absorber les pics de trafic provoqués par des dizaines de milliers de téléphones connectés au même endroit, souvent au même moment.

Des camions-antennes pour encaisser la foule

Pour y parvenir, Free s'appuie sur des camions et des remorques antennes, installés sur des mâts pouvant approcher les 20 mètres. Ces stations mobiles temporaires sont conçues et déployées par les équipes de l'opérateur, qui assurent sur place l'installation, le raccordement et l'optimisation du réseau, le tout en moins de 48 heures.