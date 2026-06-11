Cet été, Free annonce un dispositif mobile renforcé sur plus d'une vingtaine de festivals et événements en France. L'objectif de l'opérateur est de tenir la charge lors de ces très gros pics d'affluence éphémères.
Le cauchemar du festivalier ne se limite pas à la bière tiède ou à la boue jusqu'aux chevilles. Il y a aussi ce smartphone qui affiche du réseau, mais refuse obstinément d'envoyer une vidéo, de charger une appli ou de retrouver un ami perdu dans la foule.
Free souhaite justement s'attaquer à ce point noir des grands rassemblements qui se multiplient aux beaux jours. L'opérateur va donc renforcer son réseau mobile en 4G, 5G et 5G+ (pour les forfaits et appareils compatibles) sur plus d'une vingtaine de festivals et d'événements majeurs de l'été 2026 en France métropolitaine. Le but est d'absorber les pics de trafic provoqués par des dizaines de milliers de téléphones connectés au même endroit, souvent au même moment.
Des camions-antennes pour encaisser la foule
Pour y parvenir, Free s'appuie sur des camions et des remorques antennes, installés sur des mâts pouvant approcher les 20 mètres. Ces stations mobiles temporaires sont conçues et déployées par les équipes de l'opérateur, qui assurent sur place l'installation, le raccordement et l'optimisation du réseau, le tout en moins de 48 heures.
Hellfest, Solidays, Chambord Live, Beauregard ou, encore, les Eurockéennes font partie des événements concernés. Avec de telles installations, Free annonce pouvoir couvrir jusqu'à quatre fois plus d'utilisateurs qu'avec une antenne 4G/5G standard, et cela malgré son accord historique avec TDF pour booster son réseau. De quoi mieux encaisser les pics de connexions au moment des têtes d'affiche, quand tout le monde veut filmer, publier ou payer en même temps.
Source : Free