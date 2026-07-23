L'A400M, développé par Airbus, est un avion de transport militaire à quatre turbopropulseurs capable d'emporter jusqu'à 37 tonnes de charge, avec un objectif d'extension à 40 tonnes. Sa vitesse de croisière, autour de Mach 0,70, rivalise avec celle d'un avion de ligne, une performance rare pour un appareil à hélices qui lui permet de rallier rapidement des théâtres d'opérations éloignés. Le programme, lancé il y a un peu plus de trois ans, totalise près de 200 commandes venues de dix pays, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne. Il cumule plus de 200 000 heures de vol à travers le monde, selon les chiffres communiqués par Airbus.