Voilà une belle histoire de l'armée de l'Air et de l'Espace française n'est pas peu fière. Car derrière ce projet, on retrouve le lieutenant de réserve Christophe, à la fois militaire et employé civil chez Airbus. C'est cette double casquette, avec un pied dans l'industrie aéronautique et l'autre sous l'uniforme, qui a fait germer l'idée. Après l'avoir soumise au référent innovation de la base aérienne 125 d'Istres, il a convaincu les responsables chargés de maintenir les avions en état de vol, avant que le projet ne soit officiellement pris en charge par la cellule innovation de l'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace.