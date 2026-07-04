Le feu s’est déclenché peu avant 14h00 au camping Le Sainte-Marie, à Sainte-Marie-la-Mer. Poussées par la tramontane, les flammes ont franchi le fleuve la Têt et ont atteint les campings Le Brasilia et La Marina, à Canet-en-Roussillon. Le feu a détruit 281 bungalows au total, dont 150 au Brasilia. Un client du camping a signalé l’incendie au gestionnaire du Brasilia à 13h34. Le gestionnaire a vérifié l’information avant de déclencher Operask, une application créée en avril 2024 dans les Pyrénées-Orientales. Il a envoyé ensuite près de 800 SMS aux clients, avec les consignes d’évacuation. Certains campeurs ont rejoint la route, d’autres la mer. Le soir même, 1 700 personnes avaient quitté les trois campings touchés. Un an plus tôt, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les pompiers ont déjà formé le personnel du Brasilia lors d’un exercice grandeur nature. Cet exercice avait testé l’évacuation de 2 200 clients.

Selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, « ce dispositif a bien participé à l'évacuation dans de bonnes conditions » du Brasilia. Hier, la préfecture a annoncé la fixation du feu, tout en maintenant une surveillance renforcée près du port de Canet. Six civils, dont un enfant, ainsi que deux sapeurs-pompiers, ont reçu des soins pour des blessures légères. Anthony Ciravolo, cofondateur d’Operask et ancien sapeur-pompier, dispose d’une connexion directe avec le service de réservation du camping et a transmis le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l’emplacement de chaque client aux secours le jour de l’incendie. L’application a aussi affiché une cartographie des emplacements loués, mise à jour chaque mois de mai, utile en cas d’évacuation nocturne. Pour Anthony Ciravolo, l’outil ne combat pas les flammes ni ne remplace les gestes de premiers secours, mais réduit les risques pour les campeurs.