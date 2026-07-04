Ce 2 juillet, un incendie a détruit 281 bungalows dans trois campings de Canet-en-Roussillon et Sainte-Marie-la-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Le gestionnaire du camping Le Brasilia a déclenché l’application Operask et a envoyé près de 800 SMS à ses clients en quelques minutes. Les 1 700 campeurs ont quitté les lieux sains et saufs, un an après un exercice grandeur nature.
Le feu s’est déclenché peu avant 14h00 au camping Le Sainte-Marie, à Sainte-Marie-la-Mer. Poussées par la tramontane, les flammes ont franchi le fleuve la Têt et ont atteint les campings Le Brasilia et La Marina, à Canet-en-Roussillon. Le feu a détruit 281 bungalows au total, dont 150 au Brasilia. Un client du camping a signalé l’incendie au gestionnaire du Brasilia à 13h34. Le gestionnaire a vérifié l’information avant de déclencher Operask, une application créée en avril 2024 dans les Pyrénées-Orientales. Il a envoyé ensuite près de 800 SMS aux clients, avec les consignes d’évacuation. Certains campeurs ont rejoint la route, d’autres la mer. Le soir même, 1 700 personnes avaient quitté les trois campings touchés. Un an plus tôt, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, les pompiers ont déjà formé le personnel du Brasilia lors d’un exercice grandeur nature. Cet exercice avait testé l’évacuation de 2 200 clients.
Selon la préfecture des Pyrénées-Orientales, « ce dispositif a bien participé à l'évacuation dans de bonnes conditions » du Brasilia. Hier, la préfecture a annoncé la fixation du feu, tout en maintenant une surveillance renforcée près du port de Canet. Six civils, dont un enfant, ainsi que deux sapeurs-pompiers, ont reçu des soins pour des blessures légères. Anthony Ciravolo, cofondateur d’Operask et ancien sapeur-pompier, dispose d’une connexion directe avec le service de réservation du camping et a transmis le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l’emplacement de chaque client aux secours le jour de l’incendie. L’application a aussi affiché une cartographie des emplacements loués, mise à jour chaque mois de mai, utile en cas d’évacuation nocturne. Pour Anthony Ciravolo, l’outil ne combat pas les flammes ni ne remplace les gestes de premiers secours, mais réduit les risques pour les campeurs.
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340 campings utilisent Operask, contre 70 un an plus tôt
En juin 2025, un exercice grandeur nature a réuni pompiers et personnel au Brasilia, l’un des plus vastes campings du département. Un témoin a appuyé sur le bouton « feu » de l’application, puis le gérant a validé le signalement, selon Le Parisien. Pompiers, gendarmes et gérant ont alors échangé directement via l’application. Le responsable a ensuite suivi l’évacuation en temps réel sur son téléphone. Selon Yann Marlic, directeur du camping, « cette information, les secours l'ont aussi ». Chaque membre du personnel a validé sur l’application chaque zone évacuée, une information transmise en direct aux secours. Un vacancier a apprécié le dispositif face à la taille du camping, difficile à mémoriser entièrement avant un sinistre. Une autre cliente a préféré le SMS à une nouvelle application, plus simple pour ses grands-parents. Au Cap d’Agde, un autre établissement a formé son personnel à Operask la même année. Les pompiers y ont eu accès directement à la position et à l’état des personnes blessées. Au Brasilia, l’entreprise a aussi signé une convention avec la préfecture, les pompiers et la gendarmerie, à l’issue du premier exercice. 340 campings utilisent aujourd’hui Operask en France et en Espagne, contre 70 un an plus tôt. L'entreprise a aussi reçu des demandes de campings hors de France, selon TF1.
Les campings paient jusqu’à 2 500 euros pour Operask
Anthony Ciravolo et Raphaël Di Felice ont créé Operask en avril 2024 dans les Pyrénées-Orientales, l’un ancien sapeur-pompier, l’autre ancien policier, selon TF1 et la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA). La FNHPA a annoncé un partenariat avec Operask en mai 2026, réservé aux 500 premiers établissements adhérents inscrits avant le 30 juin 2026. Ces campings paient alors 350 euros hors taxes par an. Passé ce délai, les plus grands établissements paient jusqu’à 2 500 euros par an. La FNHPA a également signé un partenariat avec Aidma, une autre application de secours destinée aux gestionnaires de campings.
Le système public FR-Alert alerte quant à toute personne présente dans une zone à risque, sans application ni compte, grâce aux antennes des opérateurs télécoms. Déployé depuis juin 2022, FR-Alert diffuse ses messages par les antennes-relais, et non par SMS, pour éviter toute saturation du réseau lors d’une urgence généralisée. Les autorités ont par exemple alerté les habitants de la Manche via ce système lors de la tempête Goretti, en janvier 2026, avec des consignes de confinement.
Seuls les campings abonnés et leurs équipes reçoivent les alertes d’Operask.