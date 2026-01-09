La majorité des Français l'ont senti aujourd'hui : le vent souffle fort. C'est la conséquence de la tempête Goretti, qui est passée violemment à travers la France du nord-ouest depuis hier soir. Et dans certains endroits, l'impact est violent, avec une rafale de vent enregistrée à 213 km/h dans la Manche.

Et c'est là où un opérateur comme Free est dans le dur. Il a annoncé en effet que la tempête à entraîné de nombreux problèmes d'origine électrique en Normandie, ce qui a créé des perturbations dans plusieurs départements : en Seine-Maritime, dans l'Eure, la Manche et le Calvados.