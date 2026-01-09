Le fournisseur d'accès internet Free fonctionne mal dans certains territoires du pays aujourd'hui. Et la raison n'a rien d'étonnant quand on voit quel vent souffle !
L'an dernier, on a vu un certain nombre de pannes arriver sur internet, et ce, que ce soit à la suite d'attaques ciblées contre certains établissements, ou bien contre un géant comme Cloudflare - qui gère tout de même 20% de l'internet mondial. Mais les problèmes de réseau peuvent aussi venir d'événements plus classiques, qui ont lieu à l'extérieur de l'espace numérique.
La tempête Goretti a fait mal au réseau Free en Normandie
La majorité des Français l'ont senti aujourd'hui : le vent souffle fort. C'est la conséquence de la tempête Goretti, qui est passée violemment à travers la France du nord-ouest depuis hier soir. Et dans certains endroits, l'impact est violent, avec une rafale de vent enregistrée à 213 km/h dans la Manche.
Et c'est là où un opérateur comme Free est dans le dur. Il a annoncé en effet que la tempête à entraîné de nombreux problèmes d'origine électrique en Normandie, ce qui a créé des perturbations dans plusieurs départements : en Seine-Maritime, dans l'Eure, la Manche et le Calvados.
Free demande de la patience
Donc, si vous êtes un habitant de ces départements, ne vous étonnez pas si votre réseau internet Free fonctionne mal. L'opérateur a demandé à ses clients un peu de patience, ses « équipes collabor[ant] activement avec nos partenaires énergétiques pour rétablir la situation. »
Le retour à la normale va dépendre dans ces territoires de l'évolution des conditions météorologiques. À noter par ailleurs que Free n'est pas le seul à avoir subi des dommages dans ce domaine, ses concurrents comme Orange ayant eu aussi dû faire face à des incidents similaires. En tout début début matinée, on comptait ainsi plus de 400 antennes-relais hors-service en Normandie.