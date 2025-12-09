Depuis plusieurs jours, des abonnés Free Mobile ne parviennent plus à téléphoner avec leur mobile. L'opérateur de Xavier Niel reconnaît un incident enquiquinant, peut-être lié à la bascule technique de son réseau vers la 4G.
Le réseau s'affiche, les SMS fonctionnent, mais il est impossible de passer ni recevoir le moindre coup de fil. Depuis quelques jours, cette situation exaspère un certain nombre de clients Free Mobile, qui se retrouvent avec une ligne téléphonique pas franchement fonctionnelle. Sur les forums, la grogne monte. Après avoir pris connaissance du flot de témoignages, l'opérateur a fini par confirmer à freenews l'incident et assure que ses équipes sont « pleinement mobilisées ». Le coupable pourrait bien être une transition technique qui tourne au vinaigre.
Free Mobile confirme un incident sur la téléphonie vocale
Si vous êtes touché(e), voici comment vous vivez ce « bug ». Vous décrochez votre téléphone, composez un numéro et... rien. Aucune tonalité, l'appel ne s'établit jamais. Pire encore, les proches qui tentent de vous joindre se heurtent parfois à un renvoi automatique vers votre messagerie vocale. Ce qui étonne d'autant plus les abonnés, c'est que les SMS continuent leur petit bonhomme de chemin sans le moindre problème, vous notifiant même les appels que vous avez manqués... auxquels vous ne pouvez donc pas donner suite avec votre voix.
Free Mobile reconnaît un dysfonctionnement mais reste pour le moment flou sur les causes précises et ne fournit aucun calendrier de résolution. Clubic a tenté d'en savoir plus auprès de l'opérateur, qui pour le moment préfère travailler dans l'ombre et garder le silence. Mais selon le site Génération NT, l'incident serait directement lié à la migration en cours du réseau, plus précisément au passage progressif de la 3G 900 MHz vers la 4G. Cette modernisation, nécessaire à long terme pour améliorer les débits et déployer la VoLTE (les appels en 4G/5G), semble créer des dégâts collatéraux bien réels.
Les utilisateurs de smartphones récents et compatibles VoLTE s'en sortent plutôt bien. En revanche, ceux qui possèdent des appareils plus anciens trinquent. Certains téléphones ne supportent tout simplement pas la VoLTE, d'autres la gèrent mal chez Free faute d'accords ou de configurations adaptées. Ces abonnés se retrouvent alors coincés dans une zone grise technique, privés de la fonction première de leur téléphone.
Free propose bien une solution à la fâcheuse contrepartie
Un mobile Free devrait techniquement basculer en itinérance 2G/3G sur le réseau Orange lorsque la voix Free n'est plus disponible. Cette itinérance, que l'ARCEP veut bien laisser courir jusqu'à fin 2028, est un filet de sécurité pour l'opérateur qui commercialise les Freebox. Sauf que cette bascule automatique ne fonctionne pas correctement pour de nombreux utilisateurs. Un dysfonctionnement secondaire qui vient aggraver une situation déjà bien compliquée.
Alors que peut-on faire pour ne pas être victime de ce souci qui pourrait encore durer ? Le service client proposerait à certains abonnés une solution assez radicale, qui consiste à forcer manuellement son smartphone en 2G uniquement sur le réseau Orange, puis à redémarrer l'appareil. Techniquement, ça marche, puisque les appels redeviennent possibles, ce qui confirme la thèse d'un souci sur la transition entre les fréquences 3G et 4G. Le hic, c'est que cette manipulation coupe totalement l'accès à Internet mobile. Un prix difficile à payer, quand on sait à quel point la data est devenue indispensable au quotidien.
Certains abonnés ont obtenu une remise commerciale pour le préjudice subi. Mais d'après les retours récoltés, elle ne serait pas à la hauteur de la gêne occasionnée. Si les évolutions structurelles de réseau sont indispensables, elles mettent à nu les fragilités de ce dernier, particulièrement pour les possesseurs d'appareils incompatibles. Gageons que Free saura rapidement gérer cette transition.