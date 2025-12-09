Free Mobile reconnaît un dysfonctionnement mais reste pour le moment flou sur les causes précises et ne fournit aucun calendrier de résolution. Clubic a tenté d'en savoir plus auprès de l'opérateur, qui pour le moment préfère travailler dans l'ombre et garder le silence. Mais selon le site Génération NT, l'incident serait directement lié à la migration en cours du réseau, plus précisément au passage progressif de la 3G 900 MHz vers la 4G. Cette modernisation, nécessaire à long terme pour améliorer les débits et déployer la VoLTE (les appels en 4G/5G), semble créer des dégâts collatéraux bien réels.