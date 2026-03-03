Alors que le Moyen-Orient s'embrase, Free veille sur ses abonnés français bloqués aux Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar. L'opérateur leur offre 15 Go en plus, et les appels à tarif réduit, automatiquement.
Free Mobile annonce des mesures exceptionnelles pour ses abonnés aux Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar. Entre les missiles iraniens, les datacenters qui flambent, l'espace aérien fermé par endroits, et les vols annulés, depuis plusieurs jours, le Moyen-Orient vit au rythme d'un conflit qui s'emballe. Environ 400 000 ressortissants français se trouvent dispersés dans une douzaine de pays directement touchés. Rester connecté avec ses proches, ou à tout le moins avec son consulat, est devenu une priorité absolue. Free l'a bien compris.
Ce geste de Free pour les Français bloqués dans le Golfe que personne n'attendait
En quelques jours, le Moyen-Orient a basculé. Une opération militaire conjointe américano-israélienne frappe les capacités stratégiques iraniennes (marine, missiles balistiques, programme nucléaire). Téhéran riposte par missiles et drones vers Israël et les pays du Golfe qui abritent des bases américaines ou occidentales. En Iran, on dénombre au moins 555 morts, selon le Croissant-Rouge iranien.
Dans ce chaos, les Français sont loin d'être absents. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a évoqué quelque 400 000 ressortissants répartis dans une douzaine de pays affectés. Aux Émirats arabes unis seulement, entre 30 000 et 45 000 résidents français sont recensés, sans compter les voyageurs de passage.
Au Qatar, ils sont entre 8 000 et 9 000. Ensemble, ces communautés doivent faire avec des liaisons aériennes perturbées, des tensions permanentes, et l'impérieuse nécessité de maintenir le contact avec leurs proches. C'est là que Free a décidé d'intervenir à sa mesure.
Les deux mesures prises par Free détaillées
L'opérateur de Xavier Niel annonce, ce mardi soir, avoir pris deux mesures immédiates pour ses clients aux Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar. Free leur offre 15 Go de data supplémentaires, et un tarif d'appel ramené à 0,22 €/min depuis ces pays, vers ces mêmes destinations ou vers la France, hors numéros surtaxés.
Les avantages s'activent automatiquement sur les forfaits Forfait 2 €, Série Free et Forfait Free 5G+. Les abonnés concernés reçoivent simplement un SMS. Le tout est valable jusqu'au 31 mars 2026.
Dans son communiqué, Free évoque se fier à des « valeurs d'entraide et de solidarité ». Une réaction rapide, en phase avec la situation. Quand appeler sa famille devient une question de sécurité, chaque centime et chaque gigaoctet compte.