Free Mobile annonce des mesures exceptionnelles pour ses abonnés aux Émirats arabes unis, à Oman et au Qatar. Entre les missiles iraniens, les datacenters qui flambent, l'espace aérien fermé par endroits, et les vols annulés, depuis plusieurs jours, le Moyen-Orient vit au rythme d'un conflit qui s'emballe. Environ 400 000 ressortissants français se trouvent dispersés dans une douzaine de pays directement touchés. Rester connecté avec ses proches, ou à tout le moins avec son consulat, est devenu une priorité absolue. Free l'a bien compris.